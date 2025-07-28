Эксперт назвал лучшие подержанные кроссоверы из КНР до 2 млн рублей

В сегменте подержанных китайских кроссоверов в ценовой категории до двух миллионов рублей на российском рынке представлено несколько моделей, демонстрирующих высокий уровень технической оснащенности и надежности. Среди них выделяются автомобили брендов Haval, Omoda и Chery, которые заслуживают особого внимания с точки зрения соотношения цены и качества. Об этом рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с "Газетой.Ru".

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Одним из таких вариантов, по его мнению, является Haval Jolion. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем и коробкой передач, которые редко выходят из строя. В нем также есть множество электронных помощников, которые делают вождение более комфортным. Однако у этой модели есть и ряд недостатков. Так, некоторые владельцы жалуются на эргономику сидений и форму руля. В том числе им не нравится звук указателя поворота.

Второе место в списке занимает модель Omoda C5. Ее конкурентное преимущество - чугунный блок двигателя, который более надежен, чем алюминиевый. Впрочем, у кроссовера есть и ряд минусов. Например, некоторым не нравится спортивное сиденье водителя. Кроме того, по словам Житнухина, в этой модели нет креплений и сеток на багажнике.

На третьей строчке - Chery Tiggo 4 Pro. Машина оборудована силовыми агрегатами объемом 1,5 и 2 литра, которые могут работать на 92-м бензине, что позволяет экономить на топливе. Однако стоит учитывать, что это снижает ресурс мотора. При покупке подержанного кроссовера эксперт настоятельно рекомендует уточнять у предыдущего владельца, какое топливо он использовал.

Среди очевидных недостатков модели Житнухин выделяет плохую очистку лобового стекла дворниками, не очень продуманную эргономику багажника и неудобное расположение некоторых кнопок управления.

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