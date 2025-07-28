Эксперт назвал плюсы и минусы подержанных кроссоверов Kia Seltos

Продажи Kia Seltos, собранных в Калининграде, стартовали в начале 2020 года и завершились в 2022 году. Однако на вторичном рынке все еще можно найти экземпляры, выпущенные в 2019 году и позже. Эти кроссоверы попали в Россию путем параллельного импорта, как новыми, так и с пробегом, в том числе из Казахстана, где налажено их производство. Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев протестировал машину и рассказал о ее сильных и слабых сторонах.

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По его мнению, Kia Seltos - это не просто перелицованная версия Hyundai Creta. И хотя у моделей есть общие компоненты, это абсолютно разные автомобили, построенные на одной платформе.

Выбор подержанного кроссовера осложняется разнообразием модификаций. Доступны как полноприводные, так и переднеприводные версии, а к трем видам силовых агрегатов, предназначенным для отечественного рынка, добавляются еще два, импортированных из других стран. Трансмиссии также представлены в нескольких вариантах: автоматическая, роботизированная и бесступенчатая.

Основные компоненты хорошо известны, а опыт владельцев позволяет определить наиболее удачные и проблемные варианты. Однако большинство автомобилей еще не прошли значительный пробег, и многие из них не достигли отметки в 100 тысяч километров.

По сумме положительных качеств Seltos, как ни странно, напоминает многие современные китайские автомобили.

Зиновьев отметил экономичность двигателей 1.6 и 2.0, привлекательный внешний вид, хорошие настройки подвески, а также динамику всех моторов.

Недостатков не так много. Основные претензии сводятся к слабой шумоизоляции салона и качеству сборки. Особенно часто владельцы упоминают неплотно вставленное ветровое стекло, через которое дождевая вода попадает в салон.

Эксперт напомнил, что все силовые агрегаты чувствительны к качеству горючего и смазочных материалов. Наиболее надежным считается мотор объемом 2,0 литра, но он доступен только с вариатором.

Механическая коробка передач встречается нечасто - примерно в одном из 100 автомобилей. Она может иметь утечки, но серьезных проблем не вызывает. Вариатор Gamma C0GF1 с тянущей цепью считается надежным, но его ресурс пока не исследован.

Ходовая часть кроссовера не отличается особой прочностью, и автомобили нередко нуждаются в ремонте при пробеге до 50 тысяч километров. Шаровые опоры и амортизаторы обычно служат дольше.

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