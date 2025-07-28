"Волгу" ГАЗ-24 начали продавать в Нидерландах: очень дешево

В Нидерландах на продажу выставили ГАЗ-24 "Волга" 1981 года выпуска. Автомобиль находится в отличном для своих 44 лет состоянии и стоит совсем недорого - 5000 евро, то есть около полумиллиона рублей.

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Автомобиль выкрашен в черный цвет, но издание Auto Week не уточняет, родная ли это краска, или же за свою жизнь "Волга" побывала у маляра. Издание отмечает, что внешний вид портят современные колпаки на колесах.

Салон советского седана, скорее всего, был перешит - на такую мысль наталкивает красный цвет обивки кресел.

Примечательно, что в объявлении не указан пробег автомобиля, хотя в России это один из важных критериев при покупке машины. На фото есть одометр, и на нем - 250 тысяч км.

По показаниям двигателя у иностранцев путаница. Указан бензиновый мотор объемом 2,1 литра мощностью 75 л.с. Однако такой объем был у дизеля, который ставился на экспортные "Волги", но его отдача - 62 л.с. Мощность в объявлении указывает на то, что под капотом все же стоит атмосферник ЗМЗ на 2,4 литра, но в дефорсированном исполнении.

Ранее "РГ" писала, что в Чехии выставили на продажу "Волгу" ГАЗ-24 в музейном состоянии. За нее просят 19,5 тысячи евро.