Тюменским мотоциклистам запретили ночью ездить в центре города

В Тюмени с 28 июля в центральной части города появится новый дорожный знак «Движение мотоциклистов запрещено». Как сообщает администрация областной столицы, основные работы по установке обозначения уже выполнены. Любителям мотоциклов придётся воздержаться от езды по центру городу с 22:00 до 7:00.

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Решение о запрете было принято в связи с повышенной опасностью двухколёсного транспорта, плохой видимостью мотоцикла на дорогах другим участникам дорожного движения и громким шумом мотора, который нарушает комфорт тюменцев в ночное время.

Ранее «Ямал 1» писал, что в Тюмени определили самых подготовленных спортсменов. В международном турнире «Самый подготовленный человек» приняли участие 300 атлетов из 91 города и 13 стран.

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