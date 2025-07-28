Acura Integra Type R с пробегом 7700 км продали за $204204

Не знаю, когда это произошло, но Acura Integra Type R окончательно превратилась в символ безумных цен на аукционах. В 2018 году почти новый экземпляр с пробегом менее 3 200 км ушёл с молотка за 63 800 долларов.

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Тогда это казалось перебором, но теперь такой ценник кажется почти разумным: недавно жёлтая Integra Type R 2001 года с пробегом всего 7 700 км продалась на Bring a Trailer за 204 204 доллара (примерно 16,3 млн рублей).

Это одна из 1 173 машин, официально проданных в США в том году. Купе совершенно оригинальное, на 25-летней резине, и до аукциона хранилось в коллекции RealTime Collection Hall — подразделения команды RealTime Racing, доминировавшей в американских кузовных гонках именно на таких Type R.

Как и все «американские» Type R, эта оснащена атмосферной рядной «четвёркой» 1.8 VTEC на 195 л.с. и 177 Нм, с механической 5-ступенчатой коробкой.

Новая стоила $24 930, что эквивалентно примерно $45 000 сегодня — почти один в один с ценой свежего Civic Type R. Но за сумму, которую выложил новый владелец этой Integra, можно купить четыре таких «Цивика».

Почти всё уже сказано о феномене «доступных» машин 90-х и 2000-х, которые теперь стоят как 911 Turbo. Кто-то ворчит, кто-то пожимает плечами, а кто-то в комментариях радуется — ведь у него уже есть одна или даже несколько таких.

И да, Integra Type R действительно достойна своего культа: масса всего 1090 кг, 8400 об/мин отсечки и передний привод.