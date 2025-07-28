AITO M7 второго поколения показался на первых фотографиях

Китайская марка AITO, входящая в альянс HIMA, анонсировала второе поколение кроссовера M7, на рынок он выйдет в сентябре. Новый AITO M7 получился крупнее предшественника и выдержан в актуальном фирменном стиле марки, на выбор будут предложены как plug-in гибридные, так и чисто электрические версии.

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Напомним, что марка AITO была запущена в 2021 году как совместное детище Huawei и Seres, сегодня она входит в созданную в 2023 году Huawei дочернюю структуру HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), отвечающую за развитие головного направления автобизнеса китайского IT-гиганта. В России модели AITO, в том числе кроссовер M7, официально продаются под маркой Seres.

AITO M7 первого поколения дебютировал в 2022 году, он является производной от чисто бензинового кроссовера DFSK ix7 (он, к слову, тоже официально представлен в России) и оснащается plug-in гибридными установками последовательного типа, в которых установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Летом прошлого года «первый» AITO M7 пережил рестайлинг, а сегодня официально анонсировано второе поколение кроссовера, опубликованы первые фотографии и объявлено, что продажи в Китае начнутся в сентябре.

Столь скорая смена поколений AITO M7 объясняется тем, что «первый» M7 даже после прошлогоднего рестайлинга выглядит устаревшим на фоне более свежих кроссоверов AITO — M9 и M8, продажи AITO M7 в Китае сейчас падают, несмотря на недавнее снижение цен: по данным CAAM, в минувшем июне продано 5411 экземпляров этого кроссовера, что на 69,1% меньше продаж в июне 2024 года. Вместе с тем общие продажи AITO в Китае в июне выросли на 9,5% до 44 685 шт., сейчас AITO занимает четырнадцатое место в рейтинге самых востребованных автомобильных брендов в Китае.

На данный момент опубликованы только несколько фотографий экстерьера нового AITO M7, по ним видно, что он очень похож на AITO M8 (вышел на рынок весной этого года), но имеет более короткую корму. По данным китайского журнала Autohome, габаритная длина AITO M7 со сменой поколений увеличилась с 5020 до 5100 мм, колёсная база — с 2820 до 3050 мм, что указывает на смену платформы. Для сравнения скажем, что габаритная длина AITO M8 составляет 5190 мм, колёсная база — 3105 мм.

Китайские коллеги также сообщают, что новый AITO M7 будет предложен как с plug-in гибридными силовыми установками последовательного типа, так и в виде электромобиля, но технические характеристики пока не опубликованы. «Первый» AITO M7 бывает только гибридным: 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» после рестайлинга выдаёт 152 л.с., а установленный на задней оси электромотор — 272 л.с. На полноприводных версиях AITO M7 первого поколения спереди установлен второй электромотор мощностью 177 л.с., а максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 449 л.с. и 660 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 38,5 либо 42 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 200-240 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. В Китае «первый» AITO M7 стоит от 249 800 юаней (2,76 млн рублей в переводе по текущему курсу), в России у официальных дилеров — от 7,49 млн рублей.