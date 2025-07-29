В России стартовали продажи нового компактного кроссовера Kia Sonet, который был разработан в Индии. Этот автомобиль может составить конкуренцию популярным моделям от Geely и Chery.

Стоимость автомобиля начинается от 1 750 000 рублей. Именно столько просит компания из Иркутска за машину из ближайшей поставки.

Детали комплектации не раскрываются, однако судя по фотографиям в карточке объявления, покупатель может рассчитывать на богато оснащенную версию с кожаным салоном, цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном, кожаным рулем и другими функциями.

Во Владивостоке стоимость кроссовера оказалась на 500 тысяч рублей выше - 2 250 000 рублей. За эту сумму местный дилер предлагает приобрести Sonet в комплектации Luxury Smart Edition, которая включает в себя кожаный салон, климат-контроль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, камеру заднего вида с передними и задними датчиками парковки, светодиодную оптику.

Как сообщает портал "Автоновости дня", в других регионах данная модель пока не предлагается. Все представленные экземпляры оснащены одинаковым силовым агрегатом - 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.

В основе модели лежит платформа, разработанная для компактного кроссовера Hyundai Venue. Производство осуществляется на заводе Kia в индийском городе Анантапур.

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