Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина

Россия оказалась в нем на 15 месте, между Испанией и Казахстаном: на среднюю зарплату россияне могут купить 1360 литров 95-го бензина. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости». По сравнению с началом года поменялось, но количество литров выросло с 1242,6. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Люксембург.

Жители Люксембурга на среднемесячную зарплату могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина. Цены там относительно остальной Европы невысокие, а оклады одни из самых больших.

Второе место по доступности топлива заняла Великобритания с 2,5 тысячи литров. За ней последовали Норвегия, Австрия и Ирландия, жителям которых доступны более 2,2 тысячи литров АИ-95 на одну среднюю зарплату.

В хвосте рейтинга оказалась Молдавия. Там можно купить только 546 литров топлива на одну получку, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге. Чуть лучше ситуация в Румынии, Латвии, Словакии, Венгрии и Хорватии, показатели которых не превышают 800 литров.

Что касается стоимости бензина, то самая низкая она в Казахстане: там литр 95-го стоит 40 рублей. Россия оказалась на втором месте с 62,3 рубля за литр. Далее следуют Белоруссия, Молдавия и Болгария. А наиболее дорогим топливо оказалось в Дании (179 рублей за литр), Нидерландах, Греции, Италии и Франции.