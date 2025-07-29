Китайцы завышают продажи автомобилей

Анализ сотен жалоб потребителей выявил масштабную практику искусственного завышения продаж в китайском автопроме. Дилеры заранее страхуют непроданные автомобили, создавая видимость выполнения планов. В списке фигурируют как местные гиганты (BYD, Neta, Changan), так и иностранные бренды (Toyota, Volkswagen, Buick), работающие через совместные предприятия, сообщает Reuters.

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Особенно такие случаи участились с 2023 года на фоне ожесточённой ценовой войны. Покупатели, обнаруживая, что их «новые» машины уже застрахованы на третьих лиц, подают судебные иски. В трёх из пяти опубликованных решений суды встали на сторону потребителей.

Эксперты предупреждают, что такие манипуляции искажают рыночную статистику и могут провоцировать перепроизводство. Хотя автопроизводители официально осуждают эту практику, её распространённость свидетельствует о системных проблемах в отрасли.