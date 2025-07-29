Названы самые продаваемые кроссоверы до 10 лет в РФ

Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, какие кроссоверы в возрасте от 7 до 10 лет пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке России.

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"В этом возрасте еще можно найти что-то живое. Пробег скорее всего будет "за сотню", но и цена не такая "кусачая". Явно дешевле нового "китайца"", - написал эксперт.

На первом месте по количеству проданных авто в первом полугодии оказался Lada Niva (4х4), который выбрали 5585 человек. Немногим меньше показатель у Renault Duster - 5466 проданных кроссоверов.

Еще две модели, которые преодолели пятитысячный рубеж: Chevrolet Niva - 5342 шт. и Hyundai Creta - 5259 шт.

На пятом месте оказался Volkswagen Tiguan с показателем 3736 автомобилей, Близко к нему Nissan X-Trail, тираж которого за шесть месяцев составил 3678 автомобилей.

Renault Kaptur стал седьмым - 3457 авто. Далее следуют Toyota RAV4 - 3439 авто, Kia Sportage - 3356 авто, и Mazda CX-5 - 2825 машин.

Ранее "РГ" публиковала список самых популярных SUV в возрасте от 3 до 7 лет, который возглавил Hyundai Creta.