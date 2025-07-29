Весь коллектив «Автозавода Санкт-Петербург» ушел в трехнедельный отпуск

Коллектив «Автозавода Санкт-Петербург» отправили в отпуск на три недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«В плановом корпоративном отпуске «Автозавод Санкт-Петербург» будет с 28 июля по 17 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти даты также будет находиться в отпуске и «АвтоВАЗ»: предприятие намерено в это время заняться модернизацией и обслуживанием оборудования, и улучшить условия труда для работников.

До этого стало известно, что автомобильные заводы готовятся ввести сокращенную рабочую неделю на фоне низких продаж автомобилей. 25 июля об этом объявил крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков «КамАЗ». Накануне об этом также сообщил ГАЗ, а «АвтоВАЗ» тоже рассматривает такую возможность.

О том, почему предприятиям приходится снижать производство, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России снизился выпуск легковых автомобилей.