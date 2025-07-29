Как не попасть в ДТП в случае поломки на трассе

В министерстве транспорта Московской области напомнили автомобилистам, что в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае нельзя оставлять машину в полосе, всем пассажирам также крайне опасно находиться в салоне. Как стало известно редакции Quto.ru, дело в том, что остановка на проезжей части — самая частая причина вторичных ДТП, последствия которых всегда очень тяжёлые.

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В региональном Минтрансе напомнили, что нередко в пути может случиться поломка или незначительное дорожно-транспортное происшествие. В случае вынужденной остановки автомобилистам необходимо постараться прижаться к обочине и выставить знак аварийной остановки, особенно если речь идёт о скоростных магистралях.

Кроме того, для собственной безопасности водителю и всем пассажирам нужно покинуть салон и уйти с проезжей части.