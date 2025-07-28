Появился новый юридический риск при покупке машины
Юристы предупреждают: у покупателей машин появился новый риск. Продавцом может оказаться жертва телефонных мошенников. Тогда машину у честного покупателя заберут. Прецеденты есть.
Член Ассоциации юристов России Александра Королёва обратила внимание на решение суда в Вологодской области: 64-летняя женщина смогла вернуть свою дорогую машину. Ей удалось доказать, что, расставаясь с еще не старым внедорожником, она не ведала, что творила. Потому что на трубке висели телефонные мошенники, вскружившие ей голову.
"64-летняя череповчанка в ноябре 2024 года под влиянием обмана и заблуждения, вызванного действиями неустановленных лиц, заключила договор купли-продажи своего автомобиля Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, - рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области. - Она продала его за 2 400 000 рублей, что значительно ниже рыночной стоимости (3 670 000 руб.). В дальнейшем новый собственник автомобиля перепродал его за 3 400 000 рублей".
Простая письменная форма договора купли-продажи не дает покупателю и продавцу машины никаких гарантий, всю ответственность они берут на себя.
Проще говоря, пенсионерка сгоряча продала машину одному человеку, а тот (видимо, поняв, что вовсе не удача ему улыбнулась, когда он "урвал" джип со скидкой) перепродал авто. Оба покупателя - честные люди. Но у них теперь большие проблемы.
"Женщина обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок купли-продажи транспортного средства, совершенных под влиянием мошенников, и восстановлении ее права собственности на автомобиль, - рассказывают в пресс-службе. - Истец пояснила, что не имела намерения продавать автомобиль, а ее действия стали результатом противоправного воздействия со стороны мошенников".
Полиция возбудила уголовные дела по статье УК "Мошенничество" в отношении неустановленных лиц. Сейчас следствие приостановлено. Так как где и кого искать, пока непонятно.
Ситуация, увы, очевидная и слишком типичная, говорит Александра Королёва. Деньги ушли телефонным мошенникам.
"Заключением судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что на момент отчуждения транспортного средства истец не могла в полной мере осознавать свои действия из-за психического расстройства, обострившегося под влиянием психотравмирующей ситуации",- рассказывают в пресс-службе.
В суде оба покупателя, естественно, возражали против иска. Но им можно только посочувствовать.
"Череповецкий городской суд, изучив материалы дела, включая экспертные заключения и представленные доказательства, и придя к выводу, что в момент продажи автомобиля истец не могла понимать значение своих действий, признал договоры купли-продажи автомобиля недействительными, применив последствия недействительности сделок", - сообщают в пресс-службе.
Иными словами, сделка разорвана. Вся цепь сделок. Второй покупатель должен вернуть машину женщине. Женщина же должна вернуть первому покупателю 2,4 миллиона рублей - те деньги, что она получила от него и перевела мошенникам. Второй же покупатель, если захочет, может подать в суд на первого и потребовать вернуть 3,4 миллиона.
Но уже сейчас ответчики обязаны возместить пенсионерке судебные издержки (расходы по уплате госпошлины) в общей сумме 37,5 тысячи рублей.
"Уголовное дело по факту мошенничества остается в производстве, а решение по гражданскому иску направлено на защиту нарушенных прав потерпевшей", - поясняют в объединенной пресс-службе.
Машину заберут и передадут женщине сразу после вступления решения в силу. А что делать, если у нее нет миллионов, чтобы моментально отдать долг первому покупателю? Член АЮР, управляющий партнер юридического Легес Бюро Мария Спиридонова поясняет, что тогда принудительным исполнением займутся судебные приставы. Они могут, например, арестовать и выставить на торги автомобиль. То есть шанс, что добросовестные покупатели рано или поздно вернут свои деньги, есть. Но это точно будет стоить очень дорого с точки зрения потраченных нервов и времени.
Мария Спиридонова также напоминает, что некоторое время назад существовала острая проблема с продажей машин, находящихся в залоге у банка. Тогда покупатели тоже были беззащитны. Но затем появился реестр уведомлений залогов, который ведет Федеральная нотариальная палата. Теперь покупатель может обезопасить себя, проверив заранее машину и взяв заранее нужную справку у нотариуса. Но сейчас появился абсолютно новый риск.
Эксперты рекомендуют сегодня при оформлении важных сделок, в том числе покупке авто, обращаться к нотариусу.
"Как и в случае с недвижимостью, простая письменная форма договора здесь не дает сторонам никаких гарантий, и всю ответственность за юридическую чистоту сделки и ее последствия продавец и покупатель при таком варианте берут на себя, - рассказывают представители нотариата. - Надежная альтернатива - нотариальное удостоверение договора купли-продажи транспортного средства".
В данном случае нотариус обратил бы внимание на нервное состояние продавца, в спешке принятое решение и явно заниженную стоимость автомобиля в договоре. Разъяснительная беседа нотариуса с собственницей могла бы уберечь ее от необдуманных действий, на которые она пошла под влиянием мошенников.
"Нотариус помогает минимизировать множество рисков, поскольку лично общается со сторонами сделки, прежде всего выясняя их истинную волю и проверяя, насколько каждый участник сделки отдает отчет происходящему, понятны ли сторонам условия сделки и не находится ли кто-то из них под давлением", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.