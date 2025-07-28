Появился новый юридический риск при покупке машины

Юристы предупреждают: у покупателей машин появился новый риск. Продавцом может оказаться жертва телефонных мошенников. Тогда машину у честного покупателя заберут. Прецеденты есть.

© Российская Газета

Член Ассоциации юристов России Александра Королёва обратила внимание на решение суда в Вологодской области: 64-летняя женщина смогла вернуть свою дорогую машину. Ей удалось доказать, что, расставаясь с еще не старым внедорожником, она не ведала, что творила. Потому что на трубке висели телефонные мошенники, вскружившие ей голову.

"64-летняя череповчанка в ноябре 2024 года под влиянием обмана и заблуждения, вызванного действиями неустановленных лиц, заключила договор купли-продажи своего автомобиля Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, - рассказывают в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области. - Она продала его за 2 400 000 рублей, что значительно ниже рыночной стоимости (3 670 000 руб.). В дальнейшем новый собственник автомобиля перепродал его за 3 400 000 рублей".

Простая письменная форма договора купли-продажи не дает покупателю и продавцу машины никаких гарантий, всю ответственность они берут на себя.

Проще говоря, пенсионерка сгоряча продала машину одному человеку, а тот (видимо, поняв, что вовсе не удача ему улыбнулась, когда он "урвал" джип со скидкой) перепродал авто. Оба покупателя - честные люди. Но у них теперь большие проблемы.

"Женщина обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок купли-продажи транспортного средства, совершенных под влиянием мошенников, и восстановлении ее права собственности на автомобиль, - рассказывают в пресс-службе. - Истец пояснила, что не имела намерения продавать автомобиль, а ее действия стали результатом противоправного воздействия со стороны мошенников".

Полиция возбудила уголовные дела по статье УК "Мошенничество" в отношении неустановленных лиц. Сейчас следствие приостановлено. Так как где и кого искать, пока непонятно.

Ситуация, увы, очевидная и слишком типичная, говорит Александра Королёва. Деньги ушли телефонным мошенникам.

"Заключением судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что на момент отчуждения транспортного средства истец не могла в полной мере осознавать свои действия из-за психического расстройства, обострившегося под влиянием психотравмирующей ситуации",- рассказывают в пресс-службе.

В суде оба покупателя, естественно, возражали против иска. Но им можно только посочувствовать.

"Череповецкий городской суд, изучив материалы дела, включая экспертные заключения и представленные доказательства, и придя к выводу, что в момент продажи автомобиля истец не могла понимать значение своих действий, признал договоры купли-продажи автомобиля недействительными, применив последствия недействительности сделок", - сообщают в пресс-службе.

Иными словами, сделка разорвана. Вся цепь сделок. Второй покупатель должен вернуть машину женщине. Женщина же должна вернуть первому покупателю 2,4 миллиона рублей - те деньги, что она получила от него и перевела мошенникам. Второй же покупатель, если захочет, может подать в суд на первого и потребовать вернуть 3,4 миллиона.

Но уже сейчас ответчики обязаны возместить пенсионерке судебные издержки (расходы по уплате госпошлины) в общей сумме 37,5 тысячи рублей.

"Уголовное дело по факту мошенничества остается в производстве, а решение по гражданскому иску направлено на защиту нарушенных прав потерпевшей", - поясняют в объединенной пресс-службе.

Машину заберут и передадут женщине сразу после вступления решения в силу. А что делать, если у нее нет миллионов, чтобы моментально отдать долг первому покупателю? Член АЮР, управляющий партнер юридического Легес Бюро Мария Спиридонова поясняет, что тогда принудительным исполнением займутся судебные приставы. Они могут, например, арестовать и выставить на торги автомобиль. То есть шанс, что добросовестные покупатели рано или поздно вернут свои деньги, есть. Но это точно будет стоить очень дорого с точки зрения потраченных нервов и времени.

Мария Спиридонова также напоминает, что некоторое время назад существовала острая проблема с продажей машин, находящихся в залоге у банка. Тогда покупатели тоже были беззащитны. Но затем появился реестр уведомлений залогов, который ведет Федеральная нотариальная палата. Теперь покупатель может обезопасить себя, проверив заранее машину и взяв заранее нужную справку у нотариуса. Но сейчас появился абсолютно новый риск.

Эксперты рекомендуют сегодня при оформлении важных сделок, в том числе покупке авто, обращаться к нотариусу.

"Как и в случае с недвижимостью, простая письменная форма договора здесь не дает сторонам никаких гарантий, и всю ответственность за юридическую чистоту сделки и ее последствия продавец и покупатель при таком варианте берут на себя, - рассказывают представители нотариата. - Надежная альтернатива - нотариальное удостоверение договора купли-продажи транспортного средства".

В данном случае нотариус обратил бы внимание на нервное состояние продавца, в спешке принятое решение и явно заниженную стоимость автомобиля в договоре. Разъяснительная беседа нотариуса с собственницей могла бы уберечь ее от необдуманных действий, на которые она пошла под влиянием мошенников.