Названы лишенные возможности получить водительские права новые категории россиян

Расстройство психологического развития в медицинской карте не даст россиянину получить водительские права с 1 сентября 2025 года. Эту новую категорию граждан страны, лишенную возможности управлять автомобилем, назвал российский психиатр Дмитрий Стежков, его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что под указанное ограничения попадают россияне с аутизмом, атипичным аутизмом синдромами Ретта и Аспергера.

«Аутист (...) за рулем в любой момент и по любому поводу может запаниковать и натворить бед», — заявил специалист.

Также под ограничение попадают люди с нарушением цветового восприятия.

Ранее автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД — правило может вызвать негодование у водителей и повлечь за собой социальное напряжение в обществе.