Автомобили разных эпох покажут на ВДНХ

2 и 3 августа, в честь дня рождения ВДНХ, на главной выставке страны пройдет большой автомобильный фестиваль «ПроДвижение», который символизирует возрождение традиции автовыставок.

© Вечерняя Москва

С момента своего основания главная выставка страны была важнейшей площадкой для демонстрации прогресса в автомобилестроении. Сейчас эта традиция активно возрождается.

В рамках автомобильного фестиваля «ПроДвижение» вниманию посетителей будет представлена самая обширная автомобильная экспозиция в России. На территории главной выставки страны будут продемонстрированы исторические и современные автомобили, начиная с первого экипажа 1896 года и заканчивая актуальными моделями отечественного производства. Всего будет представлено более 500 автомобилей, в том числе «Руссо-Балт», перспективные разработки Lada, легендарная полуторка, автономный грузовик будущего и многие другие. Уникальные ретроавтомобили, мотолегенды, спорткары и образцы транспорта будущего можно будет увидеть более чем на 20 площадках автофеста. Гости смогут пообщаться с владельцами раритетных автомобилей, узнать о главных новинках и даже заглянуть в будущее автомобилестроения, а также сделать памятные фотографии рядом с машиной.

— ВДНХ всегда казалась мне особенным местом, с самого детства. Узнав о фестивале «ПроДвижение» и возможности показать там машину, я понял: это мой шанс! Не раздумывая подал заявку, — поделился владелец раритетной машины ГАЗ-21 Никита Мамонов. — Уверен, что моя машина достойна быть частью этого события. Я с удовольствием поделюсь ее историей с каждым, кто заинтересуется, с радостью позволю детям почувствовать себя за рулем.

Для владельцев раритетных автомобилей автофестиваль «ПроДвижение» на ВДНХ — это шанс продемонстрировать свои уникальные машины широкой публике, поделиться их историей и получить признание. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на сайте фестиваля, предоставив фотографию автомобиля, его краткую историю, а также информацию о марке, модели и годе выпуска. Участников ждут памятная медаль «Участник автофестиваля «ПроДвижение», подарочные наборы с символикой мероприятия, бесплатный доступ в музеи ВДНХ и скидки в кафе и ресторанах на территории выставки.

— Я убежден, что подобные фестивали крайне важны сегодня. Они являются живой частью истории нашей страны. Автомобили, вызывающие восхищение у прохожих и водителей, должны украшать ВДНХ, радуя посетителей своим присутствием, как мне кажется, возле каждого павильона, — улыбаясь, добавил Никита Мамонов.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, включающая музыкальные выступления, танцевальные и творческие мастер-классы, театральные постановки, тематический квест и большой концерт, посвященный дню рождения ВДНХ.

А 3 августа посетители перенесутся в атмосферу 1990-х: в 20:00 на сцене «Зеленого театра» выступит группа «Комбинация». Помимо концерта, у гостей будет возможность сфотографироваться с культовой «девяткой» вишневого цвета, символом отечественного автопрома тех лет.

Вход на автофестиваль «ПроДвижение» свободный, но для посещения концерта группы «Комбинация» необходим билет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кузнецов, исполняющий обязанности директора Департамента общественных связей ВДНХ:

— Для участия в автофестивале коллекционеры направляли заявки с информацией и фотографиями своих автомобилей. Специальная комиссия осуществляла отбор экспонатов. На выставке представлены машины, привезенные со всей территории России. Вход на автофестиваль бесплатный, любой может прийти посмотреть и пофотографироваться. Посетителей ждет развлекательная программа.