Покупатели Exlantix получат деньги на бензин

Покупатели Exlantix получат 4000 рублей на заправку от «Яндекс Заправок»

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Китайский премиум-бренд Exeed и сервис «Яндекс Заправки» объявили о новом сотрудничестве, которое предоставит покупателям гибридных автомобилей Exlantix особые преимущества при использовании цифрового сервиса для заправки и зарядки.

В рамках данного соглашения владельцы Exlantix смогут воспользоваться эксклюзивными условиями на сервисе «Яндекс Заправки», включая денежный лимит в размере 4000 рублей. Программа будет действовать с июля по август 2025 года и распространяется на все модели Exlantix, купленные в официальной дилерской сети Exeed в России.

Указанный лимит можно использовать в приложении «Яндекс Заправки» в течение 365 дней для оплаты топлива, зарядки электромобилей и услуг автомоек (кроме тех, которые требуют предварительной записи).

Стоит отметить, что Exlantix стал первым брендом в России с полным модельным рядом гибридных и электрических автомобилей. Летом на рынок вышли две новые модели: кроссовер Exlantix ET и спортивное купе Exlantix ES, на которые стартовал прием заказов в середине июля.

Оба автомобиля используют систему последовательного гибрида REEV, состоящую из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей с общей мощностью в 469 л.с. и крутящим моментом 634 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

С батареей на 40 кВт·ч модели могут проезжать до 180-185 километров на электричестве, а впечатляющий показатель восполнения заряда – 3,7 кВт на 1 литр топлива – позволяет добраться до 1231 километра с полным баком (по циклу WLTP).