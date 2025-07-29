Для экстремально сложных условий: представлен новый российский вездеход

Калужская компания «Биллис Гараж» представила вездеход МАКС

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Компания «Биллис Гараж» из Воротынска, расположенная в Калужской области, представила свою новую разработку – вездеход МАКС, который предназначен для работы в сложных условиях бездорожья.

Главной особенностью автомобиля является модульная конструкция, позволяющая создавать четыре разных модели на одной платформе.

В ассортимент входят пассажирский вариант «Командор», трехосный «Дискавери», утилитарный пикап и открытая модель «Круиз».

Каждая из этих модификаций оптимизирована для выполнения различных задач, включая транспортировку людей и грузов.

Использование шин низкого давления делает возможным перемещение вездехода по болотам, снегу и песку, минимально воздействуя на поверхность. Технические характеристики автомобиля будут представлены позже.