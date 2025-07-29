Пикап Chevrolet Montana обновился следом за донорским кроссовером Tracker

Марка Chevrolet представила грузовичок Montana следующего модельного года. Пикапу перетряхнули комплектации: в частности, в богатых исполнениях появились цифровая приборка и более крупный планшет мультимедиа.

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«Легковой» пикап Chevrolet Montana актуального поколения дебютировал в конце 2022 года, он сделан на базе кроссовера Chevrolet Tracker. Производство грузовичка налажено в Бразилии (там же выпускают паркетник), а основным ареалом обитания для Монтаны является Латинская Америка. Исходный Трэкер только-только пережил полноценный рестайлинг. Теперь же порция обновок досталась и пикапу: первыми посвежевший грузовичок, разумеется, получат бразильцы.

Дизайн Chevy Montana менять не стали – модернизация свелась к перетряхиванию комплектаций. К слову, в плане внешности именно пикап, по сути, и задал направление для рестайлингового Tracker: кроссовер тоже перешел на двухэтажную головную оптику.

Грузовичок же нового 2026 модельного года теперь уже в базе имеет обогрев заднего стекла, защиту грузового отсека, систему предупреждения о столкновении, окрашенные в цвет кузова ручки дверей и корпуса наружных зеркал (прежде были черными), плюс зеркала обзавелись электроприводом. Как и раньше, в списке стандартного оборудования самого дешевого пикапа еще значатся кондиционер, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и шесть подушек безопасности.

Начиная со «средней» комплектации у Montana отныне есть цифровая приборка (прежде во всех исполнениях были аналоговые приборы) и мультимедиа с 11-дюймовым тачскрином – аналогичные дисплеи имеет и обновленный Tracker. Пикап в предтоповой комплектации Premier и топовой «оспортивленной» версии RS еще получил другие 17-дюймовые диски. Богатые версии – это также светодиодная оптика, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон (все это добро было и раньше). Наконец, за доплату для Chevrolet Montana 2026 модельного года предусмотрены новые коврики, подсветка дверных проемов с проекцией эмблемы марки на землю, премиальная аудиосистема, багажник для велосипеда и сцепное устройство.

Двигатель подвергли модернизации еще в прошлом году, чтобы он соответствовал новым эконормам. Так что на этот раз технику реформы не затронули. Chevrolet Montana оснащается безальтернативной турботройкой 1.2, которая традиционно для Бразилии «питается» как бензином, так и этанолом. В первом случае мотор выдает 139 л.с., во втором – 141 л.с. (было 132/133 л.с.). Двигатель работает в паре с шестиступенчатыми механикой или классическим автоматом. Привод исключительно передний.

В продажу посвежевший пикап Chevrolet Montana поступит в ближайшее время, цены пока не объявлены.