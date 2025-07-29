Changan идет в наступление на рынке в РФ

Модельная линейка Changan в РФ может расшириться кроссовером X5 Plus, сообщает сайт "Китайские автомобили". Это - одноклассник бестселлера марки в РФ - Changan CS55 Plus, который теперь именуется Uni-S.

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Uni-S по итогам июня стал четвёртым по количеству проданных авто на российском рынке, уступив Lada Granta, Vesta и Haval Jolion. Поэтому ничего удивительного в том, что Changan хочет подвезти подкрепление, нет.

В Китае X5 Plus продаётся под брендом Oshan и позиционируется в качестве кроссовера для молодёжной аудитории. Его размеры составляют 4540 х 1860 х 1620 мм, колёсная база - 2715 мм. Несмотря на то, что сзади установлена многорычажка, привод у X5 Plus только передний.

Выбирать силовой агрегат китайской молодёжи тоже не приходится: безальтернативная связка турбомотора 1,5 литра (188 л.с., 300 Нм) и 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями.

Купить модель в КНР можно за 90-111 тысяч юаней (примерно 1-1,2 млн рублей).

Новинка вряд ли появится в РФ в текущем году. На это есть две причины: стагнация рынка новых легковых авто и время, требуемое на сертификацию. Хотя по некоторым данным, X5 Plus может всё-таки дебютировать в течение осени.

Дебют X5 Plus в 2026 году станет сильным ходом Changan: на следующий год намечен дебют Lada Azimut, который чуть более компактен, но будет играть в той же ценовой нише 2+ млн рублей, предлагая при этом более богатое оснащение.