Названы пять очень мощных серийных автомобилей из 90-х

В 1990-х годах появились серийные седаны и универсалы, которые внешне были довольно обычными, но имели такое оснащение, что могли обойти именитые купе. Они идеально сочетали повседневную практичность с ураганной динамикой. Пять самых ярких представителей того времени представил портал 110km.ru.

© Quto.ru

Dodge Spirit был обычным американским седаном среднего размера, но в 1991 году появилась версия R/T с 2,2-литровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы, разработанным совместно с Lotus. Этот двигатель позволял модели разгоняться до 97 километров в час всего за 5,8 секунды — быстрее любого другого американского серийного седана в то время. От стандартного Spirit автомобиль отличали двухцветные 15-дюймовые диски.

Mitsubishi Galant VR-4 в своё время был флагманом спортивной линейки Mitsubishi. Он создавался для омологации в чемпионате мира по ралли. Имел полный привод, модернизированную подвеску и двухлитровый турбомотор DOHC мощностью от 202 до 237 «лошадей». В сущности, это был настоящий раллийный болид для дорог общего пользования.

В середине 90-х Volvo доказала, что может делать не только безопасные, но и быстрые автомобили. В 1995 году вышел лимитированный 850 T-5R, оснащённый 2,3-литровым турбированным пятицилиндровым мотором мощностью 243 лошадиные силы. От обычного 850-го его отличала лишь чуть заниженная подвеска и спортивные бамперы. Разгон до 97 километров в час занимал всего 5,8–6,0 секунды — потрясающий результат для семейного универсала и сейчас.

В начале 90-х в результате сотрудничества Mercedes и Porsche появился 500E, который собирался на заводе Porsche и оснащался пятилитровым атмосферным V8 мощностью 322 лошадиные силы. Седан отличался от обычных W124 модернизированной подвеской, усиленными тормозами и мощным мотором. Он разгонялся до 100 километров в час за 5,5 секунды и имел прозвище «волк в овечьей шкуре».

Audi RS2 Avant стал первым первый в истории бренда универсалом с индексом RS. Автомобиль создавался также в сотрудничестве с Porsche. Внешне машину отличали от Porsche только слегка изменённые бамперы и колёса. Модель имела 2,2-литровый турбированный пятицилиндровый мотор мощностью 311 «лошадей». (разработка Porsche), полный привод, тормоза Brembo от Porsche 911 и доработанную подвеску. Разгон до 100 километров в час занимал всего 4,8 секунды.