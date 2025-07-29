Новосибирский автоэксперт назвал признаки опасных АЗС
В Новосибирске автоэксперт Илья Франк предостерег водителей от заправок на недобросовестных АЗС, которые могут не только привести к финансовым потерям, но и нанести серьезный ущерб автомобилю. Эксперт поделился ключевыми моментами, на которые стоит обращать внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
По словам Ильи Франка, первым тревожным сигналом является запущенный внешний вид АЗС. Обветшалые колонки, неухоженная территория и неактуальные или отсутствующие ценники могут указывать на пренебрежение владельца качеством топлива.
"Запущенность АЗС говорит о том, что владелец не заботится о своем бизнесе, а значит, скорее всего, не заботится и о качестве топлива", – отметил эксперт в интервью Сиб.фм.
Особое внимание следует уделить состоянию топливораздаточных колонок. Следы подтеков, ржавчина или видимые повреждения могут сигнализировать о неисправности оборудования и некорректном отпуске топлива. Также важно проверить наличие неповрежденных пломб на счетчиках.
Илья Франк подчеркнул важность проверки документов:
"Законопослушная АЗС обязана иметь все необходимые документы, подтверждающие качество топлива. Потребитель имеет право ознакомиться с паспортом качества на топливо и сертификатом соответствия. Не стесняйтесь спрашивать документы. Если вам отказываются их предоставить или предоставляют какие-то сомнительные копии, лучше заправиться в другом месте".
Отмечается, что в паспорте качества должны быть указаны характеристики топлива, которые следует сопоставить с требованиями вашего автомобиля.
Кроме того, эксперт предостерег от слишком низких цен на топливо. По его словам, невозможно продавать качественное топливо по цене ниже рыночной.