Автоэксперт назвал признаки опасных АЗС

В Новосибирске автоэксперт Илья Франк предостерег водителей от заправок на недобросовестных АЗС, которые могут не только привести к финансовым потерям, но и нанести серьезный ущерб автомобилю. Эксперт поделился ключевыми моментами, на которые стоит обращать внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Об этом сообщает портал Сиб.фм.

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По словам Ильи Франка, первым тревожным сигналом является запущенный внешний вид АЗС. Обветшалые колонки, неухоженная территория и неактуальные или отсутствующие ценники могут указывать на пренебрежение владельца качеством топлива.

"Запущенность АЗС говорит о том, что владелец не заботится о своем бизнесе, а значит, скорее всего, не заботится и о качестве топлива", – отметил эксперт в интервью Сиб.фм.

Особое внимание следует уделить состоянию топливораздаточных колонок. Следы подтеков, ржавчина или видимые повреждения могут сигнализировать о неисправности оборудования и некорректном отпуске топлива. Также важно проверить наличие неповрежденных пломб на счетчиках.

Илья Франк подчеркнул важность проверки документов:

"Законопослушная АЗС обязана иметь все необходимые документы, подтверждающие качество топлива. Потребитель имеет право ознакомиться с паспортом качества на топливо и сертификатом соответствия. Не стесняйтесь спрашивать документы. Если вам отказываются их предоставить или предоставляют какие-то сомнительные копии, лучше заправиться в другом месте".

Отмечается, что в паспорте качества должны быть указаны характеристики топлива, которые следует сопоставить с требованиями вашего автомобиля.

Кроме того, эксперт предостерег от слишком низких цен на топливо. По его словам, невозможно продавать качественное топливо по цене ниже рыночной.