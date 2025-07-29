В музее BMW выставлен редкий суперкар Nazca M12

В музее BMW проходит выставка Belle Macchine, посвящённая итальянскому дизайну и его влиянию на автомобили марки. Одним из центральных экспонатов стал редчайший концепт-кар Nazca M12, выполненный из углепластика. Этот эффектный прототип, впервые представленный 34 года назад, по-прежнему поражает своими формами.

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Автором проекта стал Фабрицио Джуджаро, сын легендарного Джорджетто Джуджаро, разработавшего дизайн BMW M1. На момент создания Nazca M12 ему было всего 26 лет, и это был его первый автомобильный проект. Вдохновлённый болидами Формулы-1 и прототипами группы C, он создал агрессивный и аэродинамичный силуэт. Хотя внешне автомобиль может напоминать модель с дверьми типа "крыло чайки", на самом деле двери открываются традиционно — только окна поднимаются отдельно и могут сниматься для поездок с открытым верхом.

Nazca M12 так и не был запущен в серийное производство, несмотря на последующие модификации — C2 и C2 Spider. Ходят слухи, что как минимум один экземпляр был приобретён султаном Брунея. В сети даже появлялись фотографии чёрного автомобиля с правым рулём. Однако представители BMW Classic не смогли подтвердить происхождение этой машины.

Под стеклянным капотом расположен 5,0-литровый атмосферный двигатель V12 BMW M70 от моделей 7 серии (E32 750i) и 8 серии (E31 850i). Такой же мотор использовала и ALPINA в B12 5.0. В Nazca M12 двигатель, установленный продольно, развивал 300 л.с. и работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, передавая крутящий момент на заднюю ось. Несмотря на относительно скромную по современным меркам мощность, автомобиль весил всего 1 100 кг — примерно, как BMW E30 M3.

Габариты также впечатляют: при высоте всего 1,1 метра и ширине почти 2 метра, длина автомобиля составляла 4,37 метра — сопоставимо с E30. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова — всего 0,26, что было выдающимся результатом на момент премьеры в 1991 году и остаётся актуальным до сих пор.

Даже в BMW признают, что отказ от серийного выпуска Nazca M12 был упущенной возможностью. И вот, в 2025 году, поклонники бренда всё ещё ждут духовного наследника модели M1.