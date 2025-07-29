Как действовать, если водитель попал в пробку и двигатель перегрелся?

Летняя жара и движение в плотном городском потоке — серьезное испытание для автомобиля. Ситуация, когда на дороге затор, а у машины закипает двигатель, — отнюдь не редкость. Важно знать, как действовать в самые первые секунды, чтобы не убить мотор.

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Первые 30 секунд после перегрева двигателя могут стать решающими для его дальнейшей судьбы.

Если водитель, стоя в пробке, почувствовал запах антифриза, а стрелка датчика температуры двигателя переместилась в красную зону, нужно действовать оперативно. Прежде всего необходимо выключить автокондиционер. Это поможет уменьшить нагрузку на движок, после чего его температура начнет постепенно понижаться.

Далее нужно включить на максимум печку в салоне автомобиля. Звучит парадоксально, но это также позволит охладить двигатель. Пассажирам и водителю придется немного попотеть, зато автомобиль скажет хозяину «спасибо.

Если перегрев двигателя произошел во время движения, ни в коем случае не следует стараться заглушить мотор. Из-за резкого прекращения циркуляции антифриза по системе произойлет локальное закипание в самых горячих точках блока цилиндров.

Водителю нужно постараться плавно перестроиться в крайнюю правую полосу или съехать на обочину. Маневр лучше производить, включив аварийную сигнализацию: так другие участники движения поймут, что у водителя какие-то проблемы, и не будут препятствовать перестроению.

Глушить двигатель нужно только после остановки. Можно также открыть капот, чтобы двигатель быстрее остыл.

Однако нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора: жидкость в бачке находится под высоким давлением, ее температура близка к температуре кипения — если дать ей вырваться наружу, можно получить серьезный ожог.

Также не рекомендуется поливать раскаленный двигатель или радиатор холодной водой. Из-за резкого скачка температуры может деформироваться головка блока цилиндров либо треснет блок двигателя.

Если машина заглохла и раздаются скрежещущие звуки или стук, нужно вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль в автосервис. Такие звуки могут свидетельствовать о проблемах с поршневой системой или вкладышами коленвала, сообщает портал «БелНовости.

В любой нештатной ситуации главное — действовать осмысленно и без суеты.

Ранее стало известно, что делать, если машину затопило во время ливня. Самое первое правило — не пытаться завести затопленную машину. Вода могла повредить тормоза, проводку и салонную электронику. Если включить двигатель, может произойти гидроудар. Если машину затопило в процессе движения, нельзя покидать место происшествия. Если вода проникла в салон, следует срочно вытащить сиденья и коврики для просушки, чтобы не случилось короткого замыкания. После затопления машину лучше всего отправить на диагностику в проверенный сервис.