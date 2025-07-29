В России продолжилось снижение цен на автомобили с пробегом

По данным "Автостата", в конце июня 2025 года медианная стоимость подержанного автомобиля в РФ составила 1 427 000 рублей, что на 3,6% ниже показателя за первое полугодие. При этом падение цен на вторичном рынке наблюдается уже пятый месяц подряд, начиная с февраля.

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Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов в беседе с агентством отметил, что для этого существует несколько причин. Во-первых, с течением времени машины естественным образом стареют, что приводит к снижению их стоимости. Однако, по мнению эксперта, здесь также следует учитывать изменение потребительского спроса, вызванное снижением платежеспособности покупателей.

Согласен с коллегой и коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, который полагает, что снижение цен на машины с пробегом в последние месяцы было вызвано стремлением дилеров стимулировать продажи и увеличить оборачиваемость складов.

По его мнению, во втором полугодии 2025 года цены могут немного вырасти, особенно после появления на рынке китайских легковушек с пробегом.

В свою очередь директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков подчеркнул, что снижение цен связано с сокращением импорта дорогих автомобилей.

Коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин объяснил, что падение стоимости вызвано увеличением предложений по бюджетным моделям. Он прогнозирует, что цены продолжат снижаться до конца 2025 года, но уже не так активно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи новых автомобилей в РФ за неделю увеличились на 10%.