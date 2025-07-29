Надо ли регистрировать в ГАИ контрактный двигатель

«За рулем» рассказал, как поставить на учет машину с неродным мотором

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С 2018 года двигатель больше не считается номерным узлом, который подлежит строгому учету. Теперь силовой агрегат – обычная деталь автомобиля. Это значит, что замена двигателя не требует регистрации в ГАИ.

Однако каждый двигатель имеет уникальный заводской номер, указанный в ПТС. Следовательно, при последующих регистрациях авто, особенно при переходе права собственности (например, при продаже), потребуется обновлять информацию в ПТС.

В п. 52 «Постановления о государственной регистрации транспортных средств» сказано:

«В случае, если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений (…) о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра».

Замена КП также не интересует ГАИ. Большим спросом пользуются контрактные вариаторы, за которые часто выдают восстановленные.