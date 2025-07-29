Pontiac когда-то продавал купе, которое заставило всех поверить, что это Ferrari

Такое встретишь не каждый день: Pontiac Fiero Mera 1988 года — один из всего 247 выпущенных экземпляров.

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В отличие от большинства «кит-каров» того времени, Mera не был проектом для сборки в гараже: это был дилерский автомобиль с заводской гарантией, стилизованный под Ferrari и построенный на базе Pontiac Fiero.

Производством занималась компания Corporate Concepts из города Капак, штат Мичиган. В 1987–1988 годах она совместно с Pontiac предлагала полноценную реплику Ferrari 308 GTB, которую можно было купить прямо у официального дилера.

Внешность — копия итальянского спорткара, включая кузов из стеклопластика, похожие колёсные диски и задние фонари «а-ля Ferrari», а начинка — от надёжного американского «середнемоторного» купе.

Этот конкретный экземпляр построен на платформе Fiero Formula 1988 года — самой совершенной версии за всё время выпуска модели. Он окрашен в яркий красный цвет Flash Red и имеет салон бежевого цвета.

Под капотом — 2,8-литровый V6 мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 224 Н·м, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой и задним приводом. Звучит, конечно, совсем не как Ferrari.

По словам продавца, двигатель был перебран компанией Jasper Engines в конце 1990-х годов. Документов нет, но на моторе сохранилась заводская пломба Jasper, а пробег после ремонта оценивается примерно в 30 000 км — из общего пробега в 194 200 км.

Автомобиль в основном сохранил оригинальное состояние, за исключением нескольких разумных доработок: спортивное сиденье Recaro для водителя, выхлоп Flowmaster, каталитические нейтрализаторы, соответствующие требованиям Калифорнии, и головное устройство Pioneer.

Установлена проводка для противотуманных фар, но сами фары не поставлены. С завода машина получила кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, замки и зеркала.

Сейчас автомобиль находится в Сан-Диего (Калифорния). Согласно отчёту Carfax, с 1992 года он не покидал штат, аварий и манипуляций с пробегом не зафиксировано. Текущий владелец приобрёл Mera в феврале 2025 года у наследников первого хозяина.

До окончания торгов остаётся шесть дней, и текущая ставка составляет 12 000 долларов (около 970 тысяч рублей). Когда автомобиль был новым, его цена варьировалась от 24 000 до 28 000 долларов. Для сравнения: настоящий Ferrari 308 GTB тогда стоил как минимум вдвое дороже.