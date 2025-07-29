Легенды 90-х: названы топ-5 гражданских машин конца 20 века

В девяностые годы на дорогах появились автомобили, которые не привлекали к себе особого внимания, но в то же время демонстрировали выдающуюся техническую оснащенность и динамические характеристики. Эти серийные седаны и универсалы, внешне кажущиеся обыденными, обладали потенциалом, позволяющим им конкурировать с легендарными спорткарами. Их конструктивные особенности сочетали в себе функциональность для повседневного использования и впечатляющие скоростные качества.

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Портал 110km.ru собрал список из пяти наиболее популярных моделей.

Dodge Spirit

Dodge Spirit был типичным американским автомобилем среднего класса, но в 1991 году появилась его спортивная версия R/T с двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 224 лошадиные силы. Этот мотор был разработан совместно с компанией Lotus и позволял машине разгоняться до 97 километров в час всего за 5,8 секунды - быстрее, чем любой другой американский серийный седан того времени.

Отличительной особенностью автомобиля были двухцветные 15-дюймовые диски.

Mitsubishi Galant VR-4

В свое время Mitsubishi Galant VR-4 был флагманом спортивной линейки японской компании. Он был создан для участия в чемпионате мира по ралли и имел полный привод, модернизированную подвеску и двухлитровый турбированный силовой агрегат мощностью от 202 до 237 лошадиных сил. По сути, это был настоящий гоночный автомобиль, адаптированный для дорог общего пользования.

Volvo 850 T-5R

Несмотря на то, что шведские автомобили всегда ассоциировались с семейными машинами для неспешной езды, в середине 90-х годов Volvo доказала, что может создавать не только безопасные, но и быстрые экземпляры. В 1995 году был выпущен лимитированный автомобиль 850 T-5R с 2,3-литровым турбированным пятицилиндровым двигателем мощностью 240 лошадиных сил. От обычной версии его отличала лишь слегка заниженная подвеска и спортивные бамперы. Разгон до 100 километров в час занимал всего 5,8-6,0 секунды - впечатляющий результат для семейного седана или универсала и в наши дни.

Mercedes 500E

В начале девяностых годов прошлого века в результате плодотворной работы компаний Mercedes и Porsche миру был явлен автомобиль 500E. Он производился на заводе Porsche и оснащался пятилитровым атмосферным двигателем M119 V8 мощностью 322 лошадиные силы.

Этот седан отличался от обычных моделей W124 улучшенной подвеской, более мощными тормозами и производительным мотором. Он мог разогнаться до 100 километров в час всего за 5,5 секунды. За это в последствие он получил прозвище "волк в овечьей шкуре".

Audi RS2 Avant

Audi RS2 Avant стал первым в истории компании универсалом с индексом RS. Он также был создан в сотрудничестве с Porsche. Внешне автомобиль отличался от базовых моделей Audi лишь слегка измененными бамперами и колесами.

Модель оснащалась 2,2-литровым пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 311 лошадиных сил, разработанным Porsche. Автомобиль имел полный привод, тормоза Brembo и улучшенную подвеску. Разгон до 100 километров в час занимал всего 4,8 секунды.

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