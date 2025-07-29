Дефицит Lada Iskra не грозит - авто запустят на втором заводе

На АвтоВАЗе рассказали, как будут решать проблему временной нехватки автомобилей Lada Iskra в дилерской сети.

© Российская Газета

В компании собкорру "РГ" Юрию Зубко подтвердили, что "первая небольшая партия была распродана", но уверили, что на складе завода в Тольятти "есть автомобили, которые даже в отпуске (продлится до 17 августа - прим. "РГ") отправятся к дилерам".

Также на АвтоВАЗе напомнили, что с сентября 2025 года выпуск Lada Iskra начнется на "Автомобильном заводе Санкт-Петербург". На его мощностях планируют выпустить до четырех тысяч машин.

Забронировать Lada Iskra можно и в настоящее время - автомобили, предназначенные для ознакомления с моделью, у некоторых дилеров есть в наличии.

Ранее "РГ" рассказала, почему АвтоВАЗ не спешит с массовым выпуском Lada Iskra.