АвтоВАЗ назвал конкурентов новой Lada Iskra

Как стало известно редакции Quto, в список рыночных конкурентов седана вошли Changan Alsvin 1.5 (98 л.с.) DCT стоимостью от 1 850 000 рублей, а также BAIC U5 Plus 1.5 (105 л.с.) CVT, за который дилеры просят минимум 1 731 000. Важно, что АвтоВАЗ не сбрасывает со счетов переименованные Hyundai и Kia, что теперь выпускаются под маркой Solaris.

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Solaris KRS, то есть бывший Kia Rio Sedan, обойдётся существенно дороже, а вот Solaris KRX (Kia Rio X) потенциальные покупатели новой Lada наверняка возьмут во внимание при выборе автомобиля.

Вместо квазикроссовера Lada Iskra SW Cross россияне могут приобрести Chery Tiggo 4 1.5 MT, Solaris KRX 1.6 MT, Changan CS35 1.4T DCT или Lada Vesta SW Cross 1.8 AT.

Местом ездовой презентации главной новинки марки Lada выбрана соседняя Белоруссия, где фотографы провели серию фотосессий машин. Притом то ли случайно, то ли специально на нескольких снимках оказался запечатлён рыжий кот.