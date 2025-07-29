GM под ударом: компанию завалили судебными исками

Компания General Motors столкнулась с увеличением числа судебных разбирательств, связанных с ее двигателями V8. Как сообщает портал CarScoops, владельцы машин всё чаще сообщают о серьёзных механических неисправностях и некачественном ремонте.

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В новом коллективном иске против американского производителя утверждается, что он был в курсе проблем с двигателями L87 V8 с самого начала, но не предпринял никаких действий для решения проблемы. Истцы заявляют, что шатунные подшипники имеют склонность к поломкам, что может привести к заклиниванию мотора или пробою поршня в блоке. Они надеются на успех, аналогичный тому, которого добились другие пострадавшие в недавних судебных тяжбах против GM.

L87 - это 6,2-литровый двигатель V8 от General Motors, который используется в нескольких моделях внедорожников, таких как GMC Sierra, Yukon, Chevrolet Tahoe, Suburban, Silverado и Cadillac Escalade. Иск, поданный в Восточном округе штата Висконсин, частично связан с отзывом 597 630 автомобилей компанией GM. По мнению клиентов, этого недостаточно.

Решение проблемы заключается в замене двигателя, если это необходимо, но только в том случае, если он не проходит проверку. Автомобили, не имеющие замечаний со стороны сервисного центра, получают в замены лишь более густое масло, новый фильтр и крышку маслоналивной горловины. Владельцы обеспокоены тем, что их V8 может не попасть под отзывную компанию, но всё равно сломается после определённого пробега. Истцы утверждают, что замена мотора также не является решением проблемы, поскольку взамен ставится тот же силовой агрегат.

Помимо опасений, связанных с ремонтом, хозяева машин требуют компенсации морального вреда из-за невозможности пользоваться своими внедорожниками.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "тарифные войны" Трампа обошлись General Motors в 1 млрд долларов.