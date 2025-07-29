Эксперт оценил возможный запрет для мигрантов на работу в такси по всей России

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал введение запрета для мигрантов на работу в такси Санкт-Петербурга, а также оценил перспективу распространения подобных ограничений для иностранных граждан на все российские регионы.

Ранее власти Петербурга в рамках эксперимента запретили до конца года работать в такси иностранным гражданам, имеющим патент. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение № 60- пг от 28 июля 2025 года, которое вступит в силу через 10 дней. Поле этого заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев выступил с инициативой вести запрет на работу мигрантов в такси по всей России.

Такая мера, как запрет для мигрантов на работу в такси Санкт-Петербурга, назрела давно. Ведь многие люди, которые приехали в город по квоте для строителей, почему-то решили выбрать для себя более легкий труд и переквалифицировались в таксисты. Они зарабатывают деньги, но не выполняют трудовое и миграционное законодательство. Кроме того, подготовка данных лиц как водителей оставляет желать лучшего. Часто они просто не знают правил дорожного движения, нарушают их и попадают в ДТП. Также они не знают ни историю города, ни его улиц, и зачастую лишь пользуются навигатором. Также своим внешним видом и незнанием русского языка они часто просто позорят сам город. В связи со всем этим и возникла история с введением запрета. Владимир Сажин Автоэксперт

В настоящее время из-за большого количества мигрантов, работающих таксистами, многие российские водители отказываются трудиться в данной сфере, подчеркнул эксперт.

«Есть несколько месяцев на то, чтобы привести все в порядок. Необходимо избавится от иностранных граждан, которым запрещено работать в такси, и при этом принять на работу других водителей. Сейчас проблема заключается в том, что из-за большого количества водителей-иностранцев россиянам работать в такси просто невыгодно, поскольку много они там не зарабатывают. А уровень жизни в России выше, чем в тех странах, откуда в основном приезжают мигранты. И люди пойдут работать в сферу такси, когда поймут, что заработка им действительно будет хватать на жизнь. При этом нужно отметить, что такси никогда не было дешевым транспортом, никогда не было альтернативой городскому пассажирскому транспорту», - отметил специалист.

Сажин вместе с тем поддержал распространение запрета для мигрантов работать водителями такси на всю Россию.

«Санкт-Петербург – это один из первых городов, где начали регулировать вопросы, связанные с пользованием электросамокатов, с деятельностью курьеров-доставщиков. Полагаю, введенные в городе меры, связанные с таксистами-мигрантами, также покажут свою эффективность, и в дальнейшем данный опыт распространят на всю Россию. Ведь те мигранты, которые работали таксистами в Санкт-Петербурге, могут поехать на работу в другие российские регионы. Так что за эту проблему нужно браться по свей стране», - сказал он.

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о влиянии введения запрета для мигрантов на работу в такси на стоимость поездок.

«Резкого роста цен на поездки в такси не будет. В их стоимость уже заложены амортизационные расходы бизнеса, такие как стоимость бензина, стоимость запчастей, стоимость амортизации автомобиля, административные расходы и так далее. Поэтому если рост цен и произойдет, то он будет незначительным. Если все машины будут загружены по максимуму, то цены вверх не полезут. Они идут вверх только при высоком спросе и низком уровне предложения. А если спрос будет равен предложению, то и цены будут нормальные. Законы экономики никто не отменял», - заключил автоэксперт.

Ранее в подмосковной Электростали женщина умерла после изнасилования в такси - водитель машины опоил ее психотропными веществами.