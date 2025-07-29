Эксперт назвал меры, которые увеличат спрос на российские машины

Движение автомобилистов России предлагает стимулировать покупку отечественных машин введением специальных льгот. Вице-президент организации, почётный адвокат РФ Леонид Ольшанский считает, что среди таких мер поддержки могут быть бесплатный проезд по платным дорогам, снижение транспортного налога и бесплатные парковки.

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По мнению Ольшанского, предоставление этих привилегий поспособствует росту продаж отечественных автомобилей.

«Я считаю, что льготы, скидки и другие стимулирующие элементы должны быть всесторонними. Бесплатный проезд по платным дорогам. С платными дорогами вообще надо разобраться. Законодательство гласит, что параллельно должна быть другая дорога бесплатная, а её очень часто нет, это раз. Дальше — налог на машину российского производства должен быть минимальный. Должно быть полное обеспечение запчастями, чтобы человек знал, что он приедет на станцию ремонта или в магазин и легко купит запчасти», — говорит эксперт.

Кроме того, он считает, что сейчас необходим массовый выпуск двух типов отечественных машин: аналогов «Жигулей» и «Москвича», а также «Волги». Ольшанский подчеркнул, что автомобили госслужащих не должны отличаться от машин обычных россиян.