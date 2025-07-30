Водителям дали совет на случай ущерба от плохой погоды

Автомобилистам, которые пострадали от погодных условий, рекомендовали использовать добровольное страхование по каско. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автостраховые компании.

© Lenta.ru

При угрозе града или ливней рекомендуется парковать машину в крытых зонах, избегая при этом подземных паркингов, которые могут быть затоплены, посоветовала начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова. Особую осторожность следует проявлять при наводнениях, поскольку вода выше 30 сантиметров у порогов может привести к критическим повреждениям.

Если автомобиль застрахован по каско, то природные катаклизмы, град, буря, наводнение, падение дерева или столба могут быть признаны страховым случаем, но для этого такой пункт должен быть прописан в договоре, отметил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Даже если град побил крышу автомобиля, страховые компании сначала должны оценить, входит ли подобное событие в перечень страховых рисков, добавил он.

При этом стихийное бедствие, например, штормовой ветер, не может стать основанием для отказа в выплате, если это указано в договоре. Напротив, такие случаи предусмотрены как страховые. Зачастую на практике со страховыми компаниями возникают споры, например, если владелец машины не может предоставить доказательства, что повреждение связано именно с этим событием, добавил Иванов.

В случае повреждения следует зафиксировать обстоятельства произошедшего, отметил судебный юрист Илья Васильчук. Также рекомендуется записать контактные данные очевидцев. Следует уточнить, произошел ли инцидент на городской территории, частной стоянке или территории жилого комплекса. Специалист рекомендовал обратиться в местные коммунальные службы, управляющую компанию, владельцу платной парковки и ГУП «Мосводосток».

В случае отказа страховой или отсутствия страховки каско следует получить заключение независимой экспертизы, которая бы оценила реальный объем повреждений и стоимость ремонта. При дальнейшем отказе можно обратиться в суд.

Ранее россиянам посоветовали не заводить затопленную ливневыми водами машину. Также не рекомендуется ездить на автомобиле, пока его не показали специалистам, даже если с виду владельцу кажется, что машина не пострадала.