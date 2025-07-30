Названа причина, по которой нельзя заправлять современные авто АИ-92

Современные автомобили, включая китайские модели, не рассчитаны на постоянную эксплуатацию на бензине марки АИ-92. Об этом заявил технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в интервью «Газете.Ru».

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По его словам, использование низкооктанового топлива допустимо лишь в экстренных случаях — например, если на трассе нет другого варианта, можно залить 10-15 литров, чтобы добраться до полноценной заправки.

Однако регулярное применение АИ-92 приводит к детонации двигателя, что вредит мотору и может закончиться его капитальным ремонтом.

Колодочкин отметил, что некоторые китайские производители умышленно указывали совместимость с АИ-92 в технической документации для привлечения российских покупателей, желающих сэкономить на топливе. Однако, как подчеркнул эксперт, это маркетинговый ход, а не техническое руководство к действию, передает «Радиоточка НСН».