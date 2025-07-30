Какие автомобили показали на фестивале автотюнинга Tuning Open Fest 2025

Фестиваль автотюнинга TOF отметил свой 10-сезон в окружении 200 эксклюзивных автомобилей в формате пляжной кибер-вечеринки с известными артистами лэйбла Symbiont Black Records и чемпионами России по битбоксу.

© Quto.ru

На экспозиции фестиваля были представлены уникальные кастом и тюнинг-проекты, масл-кары, лоурайдеры, представители stance-культуры, а также редкие экземпляры автомобилей. Самыми яркими из них стали знаменитый DeLorean DMC-12 от автомастерской M-Customs, один из пяти существующих в мире действующих макетов спортивного автомобиля Marussia B2, кастом-проект «Ну, погоди!» от команды «ПриТЯГАтельный Завод» – рекордсмен гонки на льду «Байкальская Миля» и первый в РФ электрический Fiat Topolino Dolcevita.

© TOF

© TOF

© TOF

© TOF

© TOF

© TOF

© TOF

Площадка TOF-2025 была разделена на топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ зону японских автомобилей, винило- и аэрографии, стенс, янгтаймеров, автозвук, а также были представлены две клубные зоны и настоящие вездеходы МАКС от Billy’s Garage. Самой многочисленной стала экспозиция клуба Muscle_Gang_Moscow - современных американских Muscle-каров​. Затем стенды клубов Russia Mustang Club, Mopar, Corvette Club Russia, разноцветных «жуков» Little​ Beetle Club и Toaster Mafia с bB Toyota и Scion.

В рамках автофестиваля организаторами были выбраны ТОП-10 проектов экспозиции, а также определены победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук». В зоне автозвука профессиональный судья формата SQC с международным опытом (судил ЕММА, АМТ, SQC, IASCA) – Алексей Гусельников определил лучших в своем классе. Участники зоны автозвука получили награды и призы.

Для юбилейного сезона партнеры фестиваля компания «АЭРОдизайн для вас» представили сразу несколько ростовых героев: робота Бамблби, динозавра Тирекса, плюшевого Стича и зеркального зайца, которые создавали атмосферу праздника и танцевали с гостями до завершения мероприятия.