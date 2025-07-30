Перечислено пять самых впечатляющих серийных слипперов 90-х годов

В 1990-х годах появилось множество запоминающихся мощных автомобилей, которые внешне почти не отличались от обычных седанов или универсалов, но по динамике могли соперничать со спортивными машинами. Даже сегодня автомобили той эпохи остаются желанными для энтузиастов по всему миру.

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Среди таких слипперов 1990-х годов особенно выделяются пять автомобилей, сочетающих в себе сдержанный облик и впечатляющую производительность.

Dodge Spirit R/T

Выпускавшийся с 1989 по 1994 год, Spirit считался одним из самых скучных и незапоминающихся среднеразмерных седанов марки Dodge. Именно поэтому немногие помнят, что однажды на его базе сделали настоящую «ракету» с индексом R/T.

Впервые представленный в 1991 году, Spirit R/T создавался как ответ на успех Ford Taurus SHO и стал самым быстрым серийным седаном в США на момент своего появления.

Внешне он почти не отличался от обычной версии, за исключением уникальных двухцветных 15-дюймовых колёс.

Зато под капотом скрывался особый вариант четырёхцилиндрового двигателя Chrysler объёмом 2,2 литра, разработанный совместно с компанией Lotus.

Он получил 16-клапанную головку блока цилиндров с двумя распредвалами и интеркулер с турбиной Garrett.

В результате этот мотор выдавал 224 л.с. — и позволял разгоняться с места до 97 км/ч всего за 5,8 секунды. Это было быстрее не только Ford SHO, но и любого другого американского седана того времени.

Mitsubishi Galant VR-4

Когда речь заходит о мощных седанах Mitsubishi, большинство автолюбителей сразу вспоминают одну из многочисленных версий Lancer Evolution. Однако до появления первого «Эво» та же концепция создания омологационной версии для ралли уже применялась к другой модели — Galant.

Galant VR-4 был создан на базе восьмого поколения Galant и впервые представлен в 1987 году. Производство продолжалось до конца 1992 модельного года.

Целью выпуска VR-4 была омологация гоночной версии Galant для участия в чемпионате мира по ралли (WRC). При этом внешне автомобиль почти не отличался от обычных версий, но технически был совершенно иным — и по сути стал иконой для энтузиастов.

В арсенале Galant VR-4 был постоянный полный привод, доработанная подвеска и специальный 16-клапанный турбированный двигатель с двумя распредвалами.

Двухлитровый мотор развивал от 202 до 237 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и рынка.

Благодаря этим доработкам, Galant VR-4 стал одной из самых приближённых к раллийным болидам легальных дорожных машин начала 1990-х.

Volvo 850 T-5R

В 1970-х и 1980-х Volvo зарекомендовала себя как производитель надёжных, добротно собранных и — главное — очень безопасных автомобилей. Но в 1990-х шведский бренд решил ворваться в сегмент высоких скоростей и представил весьма необычную версию модели 850.

Сама серия 850, пришедшая на смену культовой 240, дебютировала во второй половине 1991 года как модель 1992-го.

Для 1995 модельного года Volvo выпустила лимитированную и «заряженную» версию под названием 850 T-5R. Внешне автомобиль почти не отличался от обычной 850-й: немного заниженная подвеска, чуть более агрессивные бамперы — и всё.

Невнимательный человек вполне мог принять его за стандартную модель.

Но на самом деле T-5R был совсем другим. Предлагался он как в кузове седан, так и универсал. Под капотом скрывался турбированный 2,3-литровый рядный пятицилиндровый мотор мощностью 243 л.с. с интеркулером.

С таким двигателем «кирпич» Volvo разгонялся до 100 км/ч за 5,8–6,0 секунды в зависимости от типа кузова и коробки передач.

Mercedes-Benz представила легендарную серию W124 в 1986 году, и помимо коммерческого успеха, эта модель запомнилась тем, что именно она в 1993 году впервые получила имя E-Class.

К 1991 году компания решила создать высокопроизводительную версию «сто двадцать четвёртого», но вместо того чтобы обратиться к тогда ещё независимому тюнеру AMG, Mercedes позвала на помощь Porsche.

Причиной стала загруженность заводов: штат и производственные мощности Mercedes были сосредоточены на разработке флагманского седана W140, а у Porsche, разумеется, хватало опыта в построении быстрых автомобилей.

Результатом этого сотрудничества стал один из самых выдающихся слипперов десятилетия — а возможно, и всех времён.

Названный 500E (а позднее — E500), этот седан, разработанный и собранный при участии Porsche, внешне почти ничем не выдавал свой потенциал. У него была немного расширенная колея, иные бамперы и слегка заниженная посадка, но в остальном — классический W124.

Под капотом располагался атмосферный 5,0-литровый V8 мощностью 322 л.с., подвеску и тормоза серьёзно доработали.

В немецкой прессе его прозвали «волком в овечьей шкуре»: автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 5,5 секунды — быстрее, чем многие спортивные купе начала 1990-х.

Audi RS2 Avant

Porsche выпускала E500 до 1994 года, а затем решила взяться за похожий проект — на этот раз вместе с Audi. Как и в случае с 500E/E500, новый спортивный Audi, получивший имя RS2 Avant, был разработан совместно с Porsche, которая также занималась финальной сборкой автомобиля.

В основу RS2 лег универсал Audi 80 B4 поколения. Внешне он выглядел чуть спортивнее обычной «восьмидесятки» — благодаря оригинальным бамперам и колесам от Porsche. Но даже с учётом этих деталей внешность никак не намекала на настоящую сущность этой машины.

Этот полноприводный универсал стал одним из самых удачных примеров слипперов того времени. RS2 получил перенастроенную Porsche подвеску, тормоза Brembo от 911, а главное — доработанную рядную «пятёрку» Audi.

Двигатель объёмом 2,2 литра оснастили увеличенным турбонагнетателем, интеркулером и радиатором, более производительными форсунками и рядом других доработок. В результате мотор развивал внушительные 311 л.с.

Это был первый универсал в линейке RS, открывший целую эпоху «супервагонов» Audi. RS2 разгонялся до 100 км/ч за 4,8 секунды, но ещё больше впечатлял стартом с места: с 0 до 48 км/ч он ускорялся за 1,5 секунды — чуть быстрее, чем легендарный McLaren F1.