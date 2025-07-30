В России начали взламывать кроссоверы Li Auto и вымогать деньги у владельцев

Владельцы кроссоверов Li Auto в России столкнулись с вымогательством после того, как мошенники перехватывают контроль над мастер-аккаунтами через восстановление виртуальных номеров.

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В России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов кроссоверов Li Auto, сообщает Autonews.ru. По словам Александра Рассказова, сооснователя клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ, злоумышленники получают доступ к виртуальному номеру владельца через оператора с помощью поддельных документов, меняют пароль и требуют деньги за возврат доступа.

Часть владельцев теряют доступ к аккаунтам не по вине хакеров, а из-за неорганизованности посредников и низкой цифровой грамотности. Часто регистрацию виртуального китайского номера доверяют посторонним, а после передачи машины «под ключ» забывают продлить оплату номера, что приводит к его отключению и перепродаже.

Эксперты клуба советуют самостоятельно регистрировать виртуальный номер для аккаунта или при обращении к посредникам сразу менять пароль после передачи данных. Для повышения безопасности рекомендуется включить резервную аутентификацию, привязать к аккаунту собственную электронную почту и заранее оплачивать услуги виртуального номера, чтобы избежать его отключения.

Эксперты отметили, что китайские автомобили легче угнать из-за низкой устойчивости к электронному взлому.