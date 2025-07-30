В РФ начались продажи ГАЗ-24 «Волга» по цене Lada Iskra

По словам продавца, на машине ездил его дед, все пломбы и бирки на месте, а кузовные элементы и агрегаты – заводские. В салоне сохранился запах новой советской машины.

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При этом есть и недостатки. На некоторых местах появилась шагрень, которую можно легко устранить, сообщает «Российская газета».

Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 2,4 литра на 100 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость черной «Волги» составляет 1,3 млн рублей.

Напомним, что Ural выпустил новый мотоцикл китайской сборки. В России возобновили продажи кроссоверов Kia Sonet за 1,75 млн рублей.