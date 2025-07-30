Эксперт назвал плюсы и минусы подержанного Renault Logan

Самой распространенной версией является Logan, оснащенный 1,6-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 84 л.с. Этот мотор славится своей долговечностью, но со временем могут возникнуть небольшие утечки масла. Рекомендуется менять ремень ГРМ каждые 100 тысяч км пробега, а также термостат. Водяной насос может прослужить до 200 тысяч км.

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Механическая коробка передач также заслуживает внимания: сцепление выдерживает 150-160 тысяч км пробега. Но после 100 тысяч возможны утечки масла из сальника левого ШРУСа, сообщает «За рулем».

Виноградов посоветовал избегать версий с 4-ступенчатым «автоматом» DP2, так как соленоиды, управляющие коробкой, могут выйти из строя. Renault Logan остается одним из лучших вариантов среди подержанных машин в этом ценовом сегменте.

Напомним, что в РФ начались продажи ГАЗ-24 «Волга» по цене Lada Iskra. Ural выпустил новый мотоцикл китайской сборки.