В Госдуме хотят наказывать за ошибочные «письма счастья»

Депутат Ярослав Нилов направил на рассмотрение кабмина законопроект, согласно которому должностных лиц, которые незаконно привлекают автомобилистов к административной ответственности за нарушения ПДД, начнут штрафовать. Об этом говорится в сообщении политика, на которое обратил внимание Quto.ru.

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«Система фото- и видеофиксации в России постоянно развивается. Административные штрафы за нарушения ПДД выросли, а скидки на их досрочную оплату — наоборот, сократились. При этом появляются всё новые алгоритмы привлечения водителей к административной ответственности», — напомнил депутат.

Однако, несмотря на усовершенствование дорожных камер, до сих пор сохраняются ситуации, когда автомобилист ничего не нарушал, и это видно на снимках с дорожных камер. При этом должностное лицо подписывает заведомо ошибочное постановление по делу. Неважно, в спешке или осознанно.

«Именно это конкретное должностное лицо и обязано отвечать, а не надеяться на нежелание автовладельцев тратить своё время и нервы на обжалование неправомерных штрафов», — заключил политик.