В России начались продажи кроссоверов Kia от 3 млн рублей

На российском рынке появились новые кроссоверы Kia Sportage Ace. Эти автомобили, созданные для китайского рынка, отличаются оригинальным дизайном передней части. Машины поступают в нашу страну путем параллельного импорта.

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В продаже доступно несколько экземпляров, их стоимость начинается от 3 000 000 рублей, и, что характерно, все они имеются в наличии. Дешевле всего за Sportage Ace просит компания из Набережных Челнов.

Представленный в объявлении образец имеет черно-коричневый кожаный салон и современное оснащение: мультируль с кожаным ободом, климат-контроль, панорамную крышу, подогрев сидений, камеру кругового обзора и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

В Брянске стоимость аналогичного кроссовера составляет 3 250 000 рублей, во Владивостоке - 3 300 000 рублей, в Красноярске и Ростове-на-Дону - на 50 000 рублей больше. В Астрахани цена достигает 3 400 000 рублей.

Как сообщает портал "Автоновости дня", все машины оснащены одним и тем же двигателем: 2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 161 лошадиная сила, который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

Также существует версия с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Эта модификация доступна у одного из дилеров в Санкт-Петербурге, но ее стоимость начинается от 3 700 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России возобновили продажи кроссоверов Volkswagen T-Roc.