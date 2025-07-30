Начались продажи Jetour Dashing за 1,2 млн рублей

Jetour Dashing с обновленной внешностью был замечен у дилеров еще осенью 2024 года, однако в продажу новинка поступила лишь сейчас.

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Jetour Dashing примерил полностью новую "лицевую" часть, сменив двухэтажную оптику на одинарные полнофункциональные блок-фары, под которыми установлены противотуманки. Иными стали решетка радиатора и бампер. Задняя часть преобразилась лишь за счет диффузора.

В отличие от Dashing, представленного в России, у китайской новинки другой центральный тоннель: с площадкой под смартфон, панелью управления климат-контролем под воздуховодами. Также кроссовер обзавелся подлокотником с распашным механизмом открывания. Обновлена прошивка мультимедиа - появился помощник на базе искусственного интеллекта, поддерживающий беседу.

Линейка силовых агрегатов прежняя: турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 156 и 184 л.с. в паре с 6- и 7-ступенчатыми "роботами" с двойным сцеплением. Привод - передний.

Цены на Dashing 2026 модельного года в КНР лежат в диапазоне 109 900 - 127 900 юаней (1,26 - 1,45 млн рублей).

В России Jetour Dashing представлен в версиях с передним и полным приводом по ценам от 2,49 до 3,8 млн рублей. Двигатели - 1,6 литра (186-190 л.с.) в паре с 8-ступенчатым "автоматом" или "роботом", 1,5 литра (147 л.с.) в паре с МКП или роботизированной коробкой.