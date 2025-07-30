Стало известно, каким будет новое поколение грузовиков «Урал»

Автозавод «Урал» готовит дорожный грузовик нового поколения. Новинка получит кабину китайского завода Qixing, который выпускает разные кабинные модули по заказам клиентов. «Поднебесный» производитель готов поставлять полнокомплектные кабину, но нельзя исключать, что российская компания захочет заняться локализацией.

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Нынешняя кабина досталась отечественному автопроизводителю от итальянского IVECO TurboTech образца 1981 года. Некоторое время назад российские инженеры внедрили полностью новый интерьер, а также обновили внешность.

Теперь решено провести полную замену модуля, чтобы сделать бескапотные машины современнее. На выходе должен получиться серьёзный конкурент, который бросит вызов китайской технике, а также моделям марки КамАЗ.

Между тем, в России останавливают продажи китайских грузовиков нескольких марок. По итогам внеплановых проверок Росстандарт приостановил действие Одобрений типа транспортных средств.