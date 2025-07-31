Может ли моторное масло обновить старый двигатель

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал "Российской газете", какие свойства моторных масел для двигателей с пробегом действительно полезны, а что является уловкой маркетологов.

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Автомобили с пробегом за 150 тысяч километров - значительная часть российского автопарка, и его омоложения пока что не предвидится. Владельцы таких машин нередко задумываются о том, что для поддержания их транспорта в рабочем состоянии необходимо специальное моторное масло. Качественные масла High Mileage (для авто с большим пробегом) действительно помогают продлить ресурс изношенного двигателя, но лишь при условии, что их свойства соответствуют реальным "потребностям" мотора.

Один из ключевых факторов - способность масла восстанавливать эластичность стареющих сальников и прокладок за счет специальных присадок. Качественные масла High Mileage содержат- кондиционер уплотнений. Он возвращает эластичность усохшей или растрескавшейся резине, сокращая расход масла на микротечи.

Второй важный аспект - вязкость. Часто такие моторные масла имеют несколько повышенную кинематическую вязкость при рабочей температуре двигателя, по верхней границе отраслевых стандартов. Это помогает создать более устойчивую масляную пленку в увеличенных зазорах изношенных пар трения.

Зазоры в двигателе увеличиваются, нагрузки растут, поэтому критически важна способность масла формировать прочную защитную пленку на трущихся поверхностях. Составы моторных масел для больших пробегов обычно содержат повышенные концентрации эффективных противоизносных присадок, таких как ZDDP (цинк-диалкилдитиофосфат) и органический молибден.

Накопленный за годы шлам и лаковые отложения забивают масляные каналы, закоксовывают кольца и мешают работе гидрокомпенсаторов и системы изменения фаз газораспределения. Специализированные масла имеют усиленный пакет моюще-диспергирующих присадок, способных эффективно удерживать продукты окисления и неполного сгорания топлива во взвешенном состоянии, не давая им формировать отложения и выпадать в осадок. Это не "промывка", а планомерное поддержание чистоты ДВС в процессе работы.

Старые двигатели часто работают в условиях прорыва картерных газов, содержащих большое количество продуктов неполного сгорания топлива. Это ускоряет окисление масла и образование агрессивных кислот. Масла для большого пробега должны обладать высокой окислительной стабильностью и способностью к эффективной нейтрализации этих кислот.

Главный совет для владельцев - не покупаться на громкие обещания "восстановления компрессии" или "герметизации двигателя". Если мотор не имеет критических проблем, достаточно качественного стандартного масла с корректировкой вязкости (при условии, что в мануале допускается последнее). При серьезных течах или расходе масла свыше литра на 1000 км сначала нужна диагностика - масло здесь не панацея.

И главное: в старых двигателях лучше избегать агрессивных промывок, отдавая предпочтение частой замене хорошего масла с усиленными моюще-диспергирующими свойствами. В конечном счете, правильный подбор смазки - это не магия, а часть грамотной эксплуатации, которая требует трезвой оценки состояния мотора, - отметил специалист.