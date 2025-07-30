В России предложили отбирать машины за нарушение ПДД

За нарушение ПДД у автовладельцев в ряде случаев нужно забирать машины. За введение соответствующих изменений в законодательство выступил адвокат Виталий Белочистов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

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Юрист указал на неэффективность существующих мер, применяемых в отношении нарушителей, если это привело к последствиям, предусмотренным Уголовным кодексом.

«Они смеются просто над этими приговорами. Что такое для этого человека, который управлял Porsche Cayenne, штраф в 180 тысяч рублей?» — задался вопросом Белочистов.

Он предложил конфисковывать «орудия преступления» — автомобили, на которых совершаются такие нарушения.

Ранее жителей России предупредили о возможных последствиях введения нормы, предписывающей автовладельцам уступать дорогу спецтранспорту.