"Автотека" назвала автомобили, которые проверяют больше всего

По данным, которые приводят аналитики Автотеки, лидером по числу запросов на проверку истории стали автомобили марки Lada (12,7%). Кроме того, в пятёрку вошли Kia (8,5%), Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,7%) и Toyota (6,7%).

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Среди моделей чаще других пользователи хотели узнать историю эксплуатации Hyundai Solaris (2,8% от общего числа отчетов), LADA Granta (2,6%), Kia Rio (2,5%), Ford Focus (2,2%) и Volkswagen Polo (2%). По сравнению со вторым кварталом прошлого года заметно больше стали интересоваться прошлым LADA Vesta (+8,2%).

"Автотека собирает данные более чем из 2000 источников, включая закрытые базы. Это позволяет быстро разобраться даже в сложных аспектах эксплуатации и делает процесс подбора удобным и доступным для каждого покупателя», — напомнил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Между тем, стало известно, какие подержанные спорткары могут купить россияне. В честь годовщины первых автогонок эксперты Авито Авто и редакция Quto собрали подборку из трёх интересных гоночных автомобилей, доступных на платформе.