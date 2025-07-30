В продаже появилась новая Lada Kalina 2011 года

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже "капсулы времени" - хэтчбека Lada Kalina первой генерации из 2011 года. "РГ" ознакомилась с автомобилем.

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Продавец сообщил, что машина в отличном состоянии, но отметил, что присутствуют мелкие дефекты. Родной пробег - 10,6 тысячи километров. "Калина" хранилась в гараже и по ПТС имеет одного владельца.

Салон и подкапотное пространство - как новые, кузовные элементы также находятся в отличном состоянии.

Один из минусов - самая простая комплектация: без магнитолы, кондиционера и ручными задними стеклоподъёмниками.

Двигатель - 84-сильный "восьмиклапанник" 1,6 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП.

Цена - 530 000 рублей.