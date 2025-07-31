Стоимость новых автомобилей Lada в Беларуси ниже, чем на российском рынке, в первую очередь из-за отличий в рыночной конъюнктуре и уровне конкуренции. Об этом сообщил руководитель продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергей Корниенко в интервью "Автоновостям дня".

"Рынки разные, условия разные. Чтобы быть конкурентоспособными в Беларуси, мы вынуждены адаптировать ценовую политику", - пояснил представитель компании.

Одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость машин, названа конкуренция с локальными игроками. В частности, белорусским брендом Belgee, который активно продвигает модели китайского происхождения, включая кроссоверы X50, X70, а также седан S50 - ребрендированный Geely Emgrand. Эти автомобили демонстрируют высокие продажи на внутреннем рынке и оказывают давление на ценовой сегмент, в котором присутствует Lada.

Сравнение цен показывает заметную разницу. Так, например:

• Lada Granta Classic"24 в РФ стоит от 966 тысяч рублей, в РБ - от 881 тысячи рублей.

• Lada Vesta Comfort"24 - от 1,53 млн рублей в РФ против 1,25 млн рублей в Беларуси.

• Lada Niva Legend Classic"24 - от 1,06 млн рублей в России и от 938 тысяч рублей в соседней республике.

Аналогичная разница наблюдается и по другим моделям, включая Largus и Niva Travel.

Таким образом, низкие цены на автомобили Lada в Белоруссии обусловлены как стратегией адаптации под местный рынок, так и необходимостью конкурировать с более доступными или локализованными предложениями других брендов.