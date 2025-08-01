Параллельный импорт BAW сменяется официальными поставками и ростом цен

Российский авторынок ожидает роста цен на автомобили китайской марки. По словам управляющего BAW Russia Юлиана Гаврилова, стоимость моделей увеличится примерно на 500 тысяч рублей.

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Причиной удорожания станет изменение схемы поставок. В конце августа этого года BAW планирует пройти процедуру сертификации и получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС). После этого все автомобили будут ввозиться в страну напрямую через организацию «Дилер Азия Авто», от имени которой и пойдут продажи. Ключевым фактором удорожания станет необходимость уплаты коммерческого утилизационного сбора, который ранее отсутствовал при параллельном импорте. Именно это, по словам Гаврилова, и приведёт к увеличению стоимости.

В результате новых условий минивэн BAW MPV будет предлагаться по цене около 3 095 000 рублей. Рамный внедорожник BAW 212 в комплектации Adventurer RUS, которую в компании называют «средней» и «максимально адаптированной» для российского рынка, будет стоить приблизительно 3 895 000 рублей, сообщают «Автоновости дня».

В настоящее время заднеприводный минивэн BAW MPV доступен российским покупателям в двух вариантах комплектации: ME117-1 и ME117-2. Обе версии оснащаются бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 144 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сейчас цены на эти комплектации составляют 2 495 000 и 2 649 000 рублей соответственно.

Рамный внедорожник BAW 212 поставляется на российский рынок в трёх комплектациях. Все они оснащены бензиновым турбированным двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач гидротрансформаторного типа. Автомобиль имеет подключаемый полный привод типа Part-Time (аналогичный современным УАЗам) и неразрезные мосты.

Базовая комплектация Mechanist включает две подушки безопасности, систему ABS, систему ESP, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, светодиодные фары и фонари и много другое. Стоимость машины — 2 945 000 рублей. Версия Adventurer Rus («средняя»), помимо перечисленного, дополняется боковыми подушками безопасности, встроенным видеорегистратором с комплексом систем помощи водителю, электроприводом передних сидений, функцией массажа водительского сиденья и семнадцатидюймовыми легкосплавными колесными дисками. Она стоит 3 395 000 рублей. Топовая Long Wind отличается от Adventurer Rus использованием двухцветных семнадцатидюймовых легкосплавных дисков вместо чёрных и наличием заводской тонировки задних стекол. Её стоимость — 3 649 000 рублей.

Юлиан Гаврилов подчеркнул, что на все автомобили BAW, ввезённые в Россию по схеме параллельного импорта, действует стандартная гарантия сроком пять лет или на пробег 150 тысяч километров.