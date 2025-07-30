Система маркировки Честный знак работает с перебоями

У пользователей системы цифровой маркировки «Честный знак» 30 июля возникли массовые проблемы с доступом. Жалобы варьируются от сильного замедления работы до полной недоступности сайта и мобильного приложения. Сбой затронул пользователей по всей стране и развивается в течение дня.

По данным сервиса Downdetector, резкий всплеск жалоб начался около 11:00 по московскому времени.

Изначально основная масса обращений поступала из восточных регионов, однако к 16:45 центр жалоб сместился в Центральную Россию, а также на Юг и Северный Кавказ. В Сибири, напротив, сервис начал постепенно восстанавливаться.

Пользователи жалуются на неустойчивую работу: «Не проходит проверка марки», «Тайм-аут соединения с системой „Честный знак“ превышен» — такие сообщения появляются на специализированных форумах и в соцсетях.

Некоторые также сообщают о полной невозможности открыть сайт или авторизоваться в мобильном приложении.

«Система маркировки работает стабильно. Отметим, что перебои связи или полное отсутствие интернета не влияет на продажи товаров благодаря офлайн работе разрешительного режима. Касса направит информацию о продаже при восстановлении доступа к сети», — сообщили в ЦРПТ.

«Актуальная информация о работе системы публикуется в открытом доступе на сайте «честныйзнак.рф» в разделе «Пульс маркировки». Там можно самостоятельно отслеживать все показатели и убедиться в её исправности»

Во время недавней атаки на аптечную сеть «Столички» и аффилированную с ней «Неофарм» сбой в работе подсистемы проверки отслеживаемости товаров через «Честный знак» привёл к выходу из строя кассовой и учётной систем, в результате чего аптеки были вынуждены временно закрыться.